嘉義縣議員吳思蓉日前在縣議會質詢時，突爆料0403花蓮大地震發生後不久，溪口鄉某校校長還在逛菜市場「買雞蛋」，被家長撞見，但被詢問學校震後狀況時，校長卻回答「還沒進學校，不清楚」，進一步提到該名校長跟家長委員會不合，打包營養午餐冰到冰箱關不起來，質疑這樣的校長還叫盡責？還適任嗎？嘉義縣教育處長李美華說，當天接到家長反映，就立即派員到校了解，目前已展開調查、釐清中，如有違反相關法令，就會懲處。

4月22日議會臨時會上，吳思蓉質詢李美華地震造成學校災損情況時，突點名溪口鄉某校長在3日一早地震發生後，學生、老師還在學校，校長竟然先去市場買雞蛋，被家長問還說不清楚學校狀況，指該名校長狀況多，換了多位主任，跟家長會也搞不好，如何應付校務？

吳思蓉說，一般營養午餐沒吃完會給弱勢孩子打包、帶回家，結果這位校不但自己打包，疑似因打包太多，冰箱關不下，得用繩子綁住，寒暑假時，校長全家會到學校住，有必要這麼節儉？省電費到這種程度？要求教育處趕快調查清楚。

李美華說，校長當天上班，但因是行政人員，可彈性到校，4月3日當天接到家長陳情後，就派人到學校了解陳情內容，目前也在調查相關人士說法，也要讓校長陳述意見，目前都在行政調查中，如真違法就會按程序處理，但目前看來，校長行為確實是社會觀感不佳。

4月3日發生芮氏規模7.2地震，嘉義縣有24校需進行災損復建工程，修繕費用總金額為525萬9000元，目前已獲教育部專案補助300萬元，不足費用則由縣府年度災害準備金支付。