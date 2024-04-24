財政部分析，若以中美貿易戰為臨界點，切分前、後五年來觀察，在此之前台、韓、日對陸港出口表現均優於總出口，又以南韓為最；但近五年對陸港出口卻由助力轉為阻力，除了貿易戰，也和大陸近期經濟成長減速有關。

近五年台灣總出口累計增幅29.5％，高於對陸港出口10.4％的增幅；南韓總出口增加4.6％、對陸港出口則因主力貨品面板面臨大陸在地化生產排擠而大減27.9％；日本總出口五年減少2.8％，對陸港出口減幅更深、達11.2％。

財政部進一步研析，近十年台、韓、日對陸港出口均以面板受創較嚴重，南韓、日本更因主力產品積體電路、汽車零附件外銷反轉走跌，對陸港出口十年來各減少13.6％和4.7％，台灣則受惠積體電路出口而維持約2成的成長。

對陸港出口減少連帶稀釋貿易順差紅利，財政部表示，台灣對陸港長期享有大量出超，近十年出超金額介於657億美元至1,047億美元，去年對陸港出超金額805億美元，創近四年新低，更是近十年首度低於總出超。

財政部強調，中美貿易衝突、新冠疫情及地緣政治風險等因素，引發全球供應鏈重組，加上大陸經濟放緩，可能使過往台、韓、日由陸港驅動出口的成長模式遭遇瓶頸，廠商須密切注意並積極因應，以降低可能衍生的衝擊。

此外，財政部也提醒，大陸外貿結構轉向科技屬性的「新三樣」，即鋰電池、電動車和太陽能電池，使得台灣及美、日、韓自陸港進口蓄電池的金額都有倍增之勢；美國對大陸戰略從「脫鉤」到「去風險」，也會影響外貿情勢。