攸泰科技成立於2011年，為大眾集團持有7成股數之小金雞，攸泰科技主要從事可移動強固型產業電腦解決方案，專注領域包括海事、政府方案、辦公室自動化、投票機、衛星等市場，近三年獲利屢創新高。公司在衛星通訊拓展持續成長，加上旗下自有品牌RuggON（睿剛電訊）聚焦工控、製造、物流、農業，及政府專案等領域的嵌入式應用商機，預期今年業績表現可望延續成長格局。

攸泰科技奠基於移動通訊產業電腦基礎，加上看好衛星產業前景，近年於衛星領域大力發展，除成功切入衛星地面接收設備市場並已量產出貨，並與工研院攜手發展國產的「大陣列高頻寬衛星地面終端設備」，攸泰科技在農業、物流、交通、衛星通訊、海事、政府專案等領域，多年來累積了強固型移動電腦的研發與生產經驗，再結合工研院在衛星通訊領域的研發量能，將可發揮雙方的最大綜效；由於品牌及衛星業務毛利率較佳，預期衛星應用及自有品牌將成為攸泰科技未來獲利重要成長動能。