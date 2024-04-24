最近傳出台南市長黃偉哲會入閣，民進黨台南立委陳亭妃今表示，今天在中執會會後，她特地向賴主席也是未來的賴總統詢問此事，「賴總統說絕對不可能，現在的縣市首長都會做到任期結束，也表示我可以來幫忙澄清」。

陳亭妃在臉書指出，最近可能因為有些支持者過急了，故意放出一些誤導訊息，但是無形當中是陷520即將上任的賴政府於不義。

她說，大家想一想，一支完全不同款的勞力士手錶，都可以被藍營大做文章，張冠李戴，更何況是一直有人在台南放一種聲音說，黃偉哲市長不會做滿任期，會由中央派代理市長，專心爲某人的初選助攻，這樣剛好讓藍營有話題可以做文章。

她說，而且誇張的是，本來是透過耳語，現在是直接在公開場合宣告，說真的，這不論是對中央或地方的執政團隊都是傷害，所以今天在中執會會後，她特地向賴主席也是未來的賴總統詢問此事。

陳亭妃說，「賴總統說絕對不可能，現在的縣市首長都會做到任期結束，也表示我可以來幫忙澄清」。