李育杰於4月24日出席「3D互動顯示產業白皮書發布會」，他表示，由於3D技術的改善，不僅將帶動遊戲產業的發展，對台灣整個產業生態的影響，將非常大。

李育杰表示，3D互動在過去政府很多科技計畫裡面，有一個智慧城鄉計畫，把AR／VR／XR應用到新竹消防局，做消防演練；事實上是透過3D成像原理，讓大家有一個臨場感。台灣整個產業，從材料、元件、晶片半導體到整個機構的設計，太多跟3D成像相關的技術；而且背後還帶動Content，這是非常重要的，因為Content是最貼近消費者需求的。

他指出，文策院曾經一直在談沉浸式的體驗，它把3D成像和5G結合，在台灣日本、法國三地結合展演，透過一個虛擬實境，可以感受到跟影像的互動，也有很多3D成像的技術。

這個產業是個技術層面非常深的領域，他認識很多先進，都投入此領域創業，隨著技術的演進，從頭暈、震動等等的問題，到現在均得到改善。很高興有這本白皮書的發表，可以給政府做為國家科學發展、技術研究與應用政策建議。