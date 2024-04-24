準總統賴清德內閣人事陸續發布，另傳出扁系人馬的前民進黨祕書長羅文嘉可望出任政委，馬永成則傳出被點名進入國安會，林德訓則內定出任閣揆辦公室主任，但仍未獲證實。前立委郭正亮表示，羅文嘉是適合的人選；馬永成、林德訓則因扁案現在還限制出境，若是要到行政院，真的有困難，這就是民進黨的尷尬。

郭正亮今(24日)在政論節目《新聞大白話》中表示，賴清德當年在和總統蔡英文拚初選時，卓榮泰是民進黨主席、羅文嘉是秘書長，就是支持他的，所以他認為這不叫扁系回朝，事實上是羅文嘉連動的。羅文嘉、馬永成、林德訓本來就是一組人，而扁系那些人，現在也不是童子軍，都已經50、 60歲。

郭正亮認為，羅文嘉接政委，非常有必要，如果沒有一個政委跟卓榮泰夠熟，然後方方面面知道進度，以及政治的管控，卓榮泰會很累。羅文嘉可說是適合人選，不過現在名單還沒確定。

郭正亮指出，馬永成、林德訓也是很有能力，他們就是倒楣，因阿扁未審的案件還沒結案，現在還限制出境；民進黨長年以來都是競辦或是私下開會找他們來商量，但若是要到行政院，真的有困難。王鴻薇就是很典型代表在野黨的立委 ，她提出質疑，也不是沒有道理。可是賴清德還是需要有一些人在國安會。

主持人錢怡君接著問到，有案子可以進國安會嗎？郭正亮回應表示，去國安會就不用備詢，但是若去行政院，可能會被找出來，這就是民進黨的尷尬。

郭正亮甚至點出，也有人在注意賴清德要如何處理前總統陳水扁的特赦案。他覺得，賴清德自己就可以拍板，只是特赦案是不是對阿扁有利，比如國民黨一定會去質疑阿扁的保外就醫，這也會變成另外一個坑。