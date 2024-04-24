平和環保廢水代處理業務營收約佔7～8成，廢水處理藥劑及耗材、廢棄物清除及其他代操作業務營收約佔2～3成，過去兩年因受國際通膨壓力及俄烏戰爭持續膠著等多重下行因素下，使原物料價格產生波動大，平和環保能夠在不同經濟環境下，可適時轉嫁客戶，且在下游產業景氣低迷時仍專注持續投入研發量能，持續開發不同製程改良之藥劑產品，有效掌握獲利水準。

平和環保近三年每股盈餘（EPS）皆能維持4元以上，股息配發率介於77％～84％，殖利率平均高達6％以上，毛利率優於同業。未來下游產業隨客戶終端消費力道重回成長力道，以及在台南的子公司平和材料於今年4月已正式開始營運，其廢水設計最大產能與高雄岡山本廠相當，隨景氣需求回升及新客戶加入，未來成長潛力尚屬可期。

平和環保將廢水代處理、廢水處理藥劑及耗材、廢棄物清除等上游或周邊水平進行整合，利用原物料及廢棄物清除規模經濟成本優勢及平台媒合能力，節省成本同時反饋客戶並提升自身競爭力，並利於環境永續發展，因此除本洲產業園區至今有約超過5成以上區內廢（污）水量，及區外或非高雄地區廠商、知名上市櫃公司及外資公司主動找上門請平和環保代處理廢水。

展望未來，平和環保未來規劃進一步整合供應鏈至下游無機污泥廢棄物處理業，提供客戶一條龍完整服務，收受之無機污泥進行資源化循環回收再利用當作公共工程以及一般路基回填材料，且未來評估參與地方政府產業園區或工業區之工業用水供水系統及污水下水道系統操作之營運（OT），以提升整體營運之廢水代處理能量，將可大大挹注公司整體營運規模與績效及未來營運成長動能。