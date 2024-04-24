爸媽太縱容？有女子在網上抱怨，因為妹妹愛到處約砲「搞出人命」，但孩子的爸不知道是誰，如今，爸媽希望她做姊姊的能幫忙領養，但她卻認為自己為什麼要當冤大頭，況且，妹妹的閨蜜也爆料，妹妹愛無套約砲外，還曾說懷孕愛愛很刺激，面對行徑誇張的妹妹，以及不知生父的孩子，讓她既憤怒又無奈。

一名女子在「Dcard」發文，她提到妹妹大學畢業後，月領3萬多薪水，但「人生嗜好」是愛約砲，如今妹妹懷孕，卻不知道孩子的爸是誰，讓她感到不可思議，不過，最讓她苦惱的是，爸媽不斷對她與老公情勒，要她們幫妹妹領養小孩，還幫妹妹講話「薪水少養不起，孩子是無辜的很可憐」。

但女子則認為，若這次幫妹妹解決了，會不會出現第二個、第三個小孩，且妹妹愛無套約砲，不知道生父是誰，會不會有遺傳疾病，自己為什麼要當冤大頭，而且妹妹的閨蜜也爆料，妹妹根本知道自己懷孕，還認為懷孕做很刺激，因此，沒去墮胎。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示「妳要不要先跟你父母斷絕聯絡一陣子？」、「是不是被慣壞的啊，好扯」、「不要理他們，憑什麼妹妹的爛攤子要妳來收拾。至於孩子...人各有命，與妳無關」、「幹嘛不出養？」、「不要領養！這樣妳妹妹就會有恃無恐，繼續因為懷孕打砲很爽就一直生小孩，會很麻煩」、「叫妳爸媽自己領養」、「妹妹會這樣也是爸媽縱容的，就讓妳爸媽自己想辦法吧」。

對此，女子也回應網友，她和妹妹個關係很差，且表示爸媽不領養，堅持要她領養原因是，因為爸媽認為孩子沒有爸爸，以後上學會被笑，還有，給她領養輩分才不會亂掉，但她認為爸媽根本只是想趁這機會當爺爺奶奶而已，另外，她也說，當初有想要送養，但他們不符合出養條件，而親戚朋友也沒人願意要收養，所以，爸媽才希望和妹妹「血緣關係最近」的她領養。

女子也表示，整件事情很荒謬，但自己有送奶瓶、尿布與奶粉給妹妹，也認為自己已經仁至義盡；另外，因當初妹妹曾將小孩抱來她家後，便開著車跑了，她也說，若之後妹妹再將小孩抱來她家，她將會參考網友的做法，把小孩送到警局。