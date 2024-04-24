民進黨新北市議員卓冠廷24日在議會質詢新北市長侯友宜，批侯自請假參選總統後，事隔316天才回來面對民意，而身兼新北選委會主委的市府秘書長邱敬斌，竟於選後找來各媒體，審查大選時的新聞節目內容，質疑選委會是在幫侯市長找敗選理由找戰犯報老鼠冤，對此，選委會回應是接獲民眾檢舉，由中央選舉委員會交由新北代為協助瞭解、釐清及初審。

新北市選委會表示，本案緣自有民眾向國家通訊傳播委員會檢舉三立新聞台、民視無線台及鏡電視新聞台於去年12月20日轉播總統候選人電視政見發表會節目時，針對特定候選人插播廣告或予以消音處理等，涉及違反總統副總統選舉罷免法第46條規定。

爰中央選舉委員會依各級選舉委員會執行職務準則第10條第1項規定，於去年12月27日函請本會依法辦理相關陳情案件的釐清及初審，意即本案是中央選舉委員會交由本會代為協助瞭解、釐清及初審。

新北市選委會表示，本案經選監小組審查初步決議送今年4月3日委員會議討論後，因委員表示本委員會組成成員無媒體專業，建議應徵詢相關專業意見，委員會召開時各政黨代表皆有參與。

鑑於本會委員均非媒體相關專業人士，為尊重媒體及瞭解廣播電視媒體的專業意見，在瞭解相關事實過程中，基於公平原則，邀請被檢舉的電視臺業者到場陳述、釐清及說明，也同時邀請其他電視媒體一併與會提供專業意見，因此於4月12日召開「新北市選舉委員會第16任總統、副總統選舉，廣播電視事業從事選舉相關議題應為公正、公平之處理研商會議」，邀請各家電視台與會針對上述案件提供專業意見。

新北市選舉委員會再次重申，本案目前尚在審查階段，並未作成任何決議，最後審議結果仍由中央選舉委員會審理決定。本會委員由各政黨派員推薦擔任，所有案件審查皆公正、公平處理，絕無特定立場，一切依法行政，特此聲明。