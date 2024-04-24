女星米可白曾在兒童台當「葡萄姐姐」，近年她轉往戲劇圈耕耘，演技越發精湛，加上健康美的外型很受觀眾喜愛，去年更憑藉《牛車來去》獲第58屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，演藝事業再創高峰；近日她曬出5年前長髮照，詢問網友意見後得到一面倒支持繼續留短髮。

女星米可白近年多以短髮形象示人，她今（24）日在社群曬出5年前的長髮照，直呼：「剪了短髮後有點回不去了」，猶豫到底要繼續留長還是繼續維持短髮，希望大家能給她一點意見。照片中米可頂著一頭及胸長髮，但頭髮看起來有些毛躁，沒有順滑感。

許多人都認為米可白更適合短髮，紛紛表示：「妳短髮我覺得變得很性感」、「短髮美呆了，簡直就像18歲少女」、「短髮比較俐落～好看」、「短髮比較適合妳，但留什麼髮型自己開心最重要！」、「我覺得妳剪短髮比較好看！年輕又俏麗！」、「短髮超正」、「短髮很好看，辨識度超高的」。

米可白前陣子被直擊和小2歲演員孫綻約會，雖然雙方未正式認愛，但不少人認為已經是「現在式」，她出席活動被問戀情，也微笑回應：「是，希望事業越來越得意。」但還是低調補充：「我現在沒有想太多，重心還是放在工作」，還大方公開體重有58.4公斤。