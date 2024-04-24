本期房屋稅開徵件數年增1.66％，稅額則年增4.74％，財政部分析，稅額成長速度較快，主要來自三大原因，包括新屋增加、新北與澎湖囤房稅1.0上路，及雙北、高雄、台中、苗栗調高轄內房屋現值（稅基）。

目前全台有12縣市實施囤房稅1.0，其中新北市及澎湖縣是自去年7月1日及9月1日起上路，財政部統計，兩縣市實施「囤房稅1.0」合計影響件數約7.49萬件，稅額增加約4.44億元，其中新北即占了7.46萬件。

囤房稅2.0將自7月1日起上路，未來非自住（三戶以上）稅率除自1.5％～3.6％拉高為2％～4.8％，且由現行各地自行歸戶和決定是否採行，改為全國歸戶、全數累計，不論目前是否採囤房稅1.0，之後將全數強制進入2.0。

以今年開徵資料來看，全國自住用房屋件數721.51萬件、稅額合計337.35億元；非自住住家用房屋件數74.76萬件、稅額92.56億元。六都中以新北自住用件數136.94萬件最多，其次為台中和高雄的89.4萬件和88.98萬件。

至於公益出租使用房屋件數，財政部統計，約有15萬件、稅額4.66億元。

六都房屋稅開徵件數以新北市181.89萬件居冠，台中119.91萬件次之，接下來依序是高雄112.14萬件、台北市106.4萬件和桃園市100.71萬件，僅台南市開徵件數低於百萬件，僅有75.03萬件。

比較本期六都房屋稅開徵件數增減情況，財政部表示，以桃園市較上期增加2.48萬件最多；其次是新北市增加2.46萬件，且以淡水區增加較多；台中市成長2.36萬件居第三，增加件數較多的是北屯區。

各地方稅稽徵機關已陸續寄送113年期房屋稅繳款書，繳納期限自5月1日至5月31日，逾期繳納者，每逾3天加徵滯納金1％，最高加徵10％，繳納方式除金融機構、便利商店臨櫃，也提供信用卡、轉帳、電子支付等多元管道。