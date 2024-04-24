陳抗者裝記者提問 民進黨記者會割喉手勢切直播。曾薏蘋攝

民進黨今天中執會後記者會出現小插曲，有陳抗者突然混入記者室假冒記者，進行到媒體提問時，陳抗者突然發問，除了痛批自己陳情案件沒或處理，還批評這波內閣新人事，狂轟4分多鐘，場面尷尬，黨工趕緊比了一個割喉手勢，火速切掉直播。

民進黨今下午舉行中執會後記者會，發言人吳崢在台上召開記者會，宣布完黨主席裁示後，進入媒體提問時間，這時這位男性陳抗者也坐在記者室，因為大家都在開記者會，沒人發現記者席上有「陌生人」。

這時，這位男性陳抗者在記者發問、吳崢回應完後，突然也發問，先是質疑吳崢參選時，他曾向吳崢陳情，隨後說著他的陳情案，五花八門，從中和區道路交通議題開始，到痛批行政院人事行政總處人事長蘇俊榮竟然可以續任，「賴清德是選什麼人才？」

不僅連日前公布留任的現任人事總處人事長蘇俊榮，勞動部長許銘春、中華郵政董事長吳宏謀等一堆官員全中槍，因此新內閣這波人事案，也被他批評，更拿出事先準備好的大字報。

陳抗者從勞工權益、勞保年金到司法判決等議題，越講越激動，並透露自己曾向26名民進黨立委陳情，「有哪個立法委員站出來講話？」還曾到社民黨台北市議員苗博雅舉辦的活動上向賴清德表達抗議。

台上的吳崢更是一臉無奈，原本直播的記者會，趕緊切掉，最後由黨工將陳抗者「請」出記者室。

據了解，今天混在記者室的抗議者，是熟面孔，選舉期間，也曾「肉身」阻擋候選人宣傳車陳情。