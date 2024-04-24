女模特兒MEI MEI（謝若梅）是台灣和烏拉圭混血，擁有精緻五官和性感身材，在網拍界人氣相當高，2018年帶球嫁大她15歲的老公，婚後3年就生下3個兒子，進度大超前。MEI MEI不久前突曬超音波照宣布懷上第4胎，今（24）日宣布平安產下女兒，才要催生小公主就火速報到，MEI MEI產後抱著女兒照片超有愛，側顏更美暈一眾粉絲。

MEI MEI自2018年結婚後好消息幾乎沒停過，先是帶球嫁雙喜臨門，2020年生下二兒子，隔年又生下三兒子，結婚3年就年年有喜，當時還讓她的老公女兒夢碎；不過，MEI MEI不久前才宣布懷第4胎且公布性別是女寶的好消息，今日生產順利平安產下女兒。

今日稍早MEI MEI透過Instagram分享喜訊，懷孕39週的她今日本來要準備到診所催生，沒想到出門前開始陣痛，趕到診所後不到2小時就生下女兒，但緊張過度還是讓她直喊「生完後整個累到好虛脫」，要繼續好好休息，感謝粉絲們的關心。

而MEI MEI也大方曬出產後抱著剛出生女兒的照片，照片中她看著女兒的樣子超有愛，粉絲們紛紛送上祝福外，也大讚MEI MEI的神顏，剛生產完還美美的，「恭喜，好美的畫面」、「是貼心的小公主，恭喜MEI」、「女兒好棒，妳好棒辛苦了」、「哇，MEI MEI是4寶媽了」。