對於金錢的觀念，每個人不盡相同，有些人將錢看得很重，不輕易浪費分毫，有些人則享樂當下，擲千金而面不改色，《搜狐網》盤點12星座金錢觀，其中3星座堪稱守財能力最差，獅子過於大方，死要面子；射手寵愛自己不知節制；雙子追求快樂，總是衝動消費。

▌獅子座

獅子守財能力相對較差，典型的「死要面子活受罪」性格，讓他們在朋友聚會時總是主動埋單，這可不是做作，而是出自內心真實的渴望，在他們的觀念裡，被請客意味著自己過得不富裕，他們寧願自己吃緊一點，也不願欠別人人情債，但諷刺的是，儘管獅子總是大方埋單，但似乎也攢不下什麼錢來。

雖說獅子具備領導風範，善於創造財富，但卻常在財務管理上面臨挑戰，他們看重面子，喜好奢華，總想透過高品質生活方式彰顯身價，這導致他們經常大手筆消費，尤其是在娛樂、服飾和美食方面；另外，獅子慷慨大方的作風，也是難以聚財的一大原因，他們樂於與朋友和家人分享，慷慨解囊，不計較金錢，這種消費態度讓他們在理財方面稍顯遜色。

▌射手座

射手對金錢節制意識薄弱，花錢往往不太在意，又容易衝動消費，只要跟朋友出門逛街，看到心儀的物品，就會情不自禁想要購買，不管是不是用得到，在射手的內心世界裡，如果花錢能為自己帶來愉悅感，那又何樂而不為呢？正因為這種心態，射手往往會走向負債之路，許多時候，射手覺得自己喜歡的人得不到，如果連喜歡的東西都要委屈自己，那活著還有什麼意義。

射手做什麼都是隨心所欲，想怎樣就怎樣，然而，這樣的個性對於理性守財並不利，要守住財富，肯定需要嚴謹的計畫和持久的毅力，這兩點射手都不太具備，一旦遇到心動的事物，就會毫不猶豫地付諸行動，這種任性的行為，遲早會讓他們付出代價。

▌雙子座

在多數人的想法裡，雙子比較隨性，好像對於人際關係也很少打理，但真正瞭解雙子的人就會發現，他們也希望身邊朋友過得開心，他們會記得每個人的生日，並送上一份禮物，對雙子來說，朋友的快樂就是他們的快樂，這也是他們守不住錢的原因之一，雙子通常很重視自己的心情，為了追求快樂，願意花費大量金錢，然而，這種消費習慣可能會導致他們越陷越深，最終財務困境難以擺脫。

雙子因為好奇心旺盛、性格變化多端，常被認為是守財能力較弱的一類人，他們渴望嘗試新事物，對各種新潮商品和服務充滿熱情，很容易做出衝動的消費決定，此外，雙子在財務規畫方面常缺乏遠見，更偏向於短期享樂，而不是長遠投資或儲蓄，這種消費觀念限制了他們的守財能力。

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