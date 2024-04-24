彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟於2月22日，過馬路時發生嚴重車禍，姊妹倆當場被休旅車撞飛10公尺遠，2人當場失去呼吸心跳，送醫院搶救至今已過去63天，今天則傳出好消息，姊姊雖然氣切插著呼吸器，但醫護人員跟她聊天時已經出現笑容，刺激四肢也有反應，院方已計畫申請第二次脊髓幹細胞治療，希望姊姊接受治療後，能夠重返校園生活，而妹妹雖然生命徵象穩定，但仍處重度昏迷插管治療中。

陳姓3姊弟於在2月22日傍晚6時許放學返家，行經伸港鄉建國路與美港路口，3人穿越行人穿越道時，遭後方無駕照的蕭姓老伯（74歲）所駕駛的休旅車撞飛，姊妹倆當場被撞飛10公尺遠，失去呼吸心跳，經搶救後2人恢復心跳。消息一出，親屬、家扶中心志工以及學校同學都前往探望，也錄音為其加油打氣。

事發後送醫院搶救至今已過去63天，今天（24日）彰化秀傳則傳出好消息。醫護人員跟10歲姊姊聊天已經會笑，精神不錯，且刺激四肢也有反應，目前每天都有安排中醫和復健療程，院方已計畫申請第二次脊髓幹細胞治療。

至於9歲的妹妹，腦部受傷情形較嚴重，雖然生命徵象一直保持穩定，但仍處重度昏迷狀態插管治療中，姊妹倆的家人和志工們也一直陪伴在其左右，期待兩姊妹都能早日康復回校。