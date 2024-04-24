知名作家苦苓一直以來經常發表親綠言論，部分爭議言行也引發討論。（示意圖／中時資料照）

地震也能抗中保台？0403發生7.2規模強震，造成花蓮多人死傷災情；23日凌晨規模6.2地震，又有花蓮樓房傾斜災況，逾千次餘震造成人心惶惶。卻有綠營側翼、甚至包括知名作家苦苓調侃，稱地震的好處是離大陸更遠。對此，氣象署打臉指出，台灣事實上每年更靠近大陸4~8公分。

0403花蓮強震餘波盪漾，至4月24日下午4時已經發生1236起餘震。此外，連地震之於國土的變化也引發討論，有綠營側翼因此直呼「離大陸愈來愈遠了！」甚至連苦苓都發文講一樣的話。粉專「觸極者」做圖不屑直批「像是這位八旗子弟，像是那個賣改標的大陸製翻譯筆（指486）的，他們若出事，同情他們幹嘛呢？」另一粉專「黑框作業」也拿氣象署的說明做打臉圖，直言「有些東西是不會因哥布林的一廂情願而改變的」。

網友表示「就算沒菲律賓海板塊推擠，因為台灣海峽沒有中洋脊，所以不會離開對岸的」。

氣象署表示，台灣位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界處，菲律賓海板塊活躍度高，每年以7到8公分的速度移動。相對速度場示意圖顯示，台灣西南部每年約以4到5公分往西南方向移動，東部整體往西，最遠的蘭嶼則每年朝西北西方向移動7到8公分，因此台灣整體正逐漸靠近大陸。

地震測報中心技士蔡旻倩表示，菲律賓海板塊以每年7到8公分這麼活躍的速度，台灣應該是會愈來愈接近中國大陸的邊緣。台大地質系教授吳逸民則說，台灣大部分區域事實上是在歐亞大陸板塊，與大陸這邊相對的運動量移動很小。根據內政部國土測繪中心的衛星測量資料，0403大地震前後45小時，震央附近基準站位移最大抬升量就在花蓮站，抬升約45.1公分。然而，因為沖刷侵蝕又會形成土地，台灣整體變化並不大。