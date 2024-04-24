台東今年夏雪芒果恐減產。（蔡旻妤攝）

夏雪芒果是台東近年來新興的農產品，6到7月為產季。不過受到去年9月颱風影響，台東目前8成果園都很少見到套袋，預估會減產。台東農改場指出，夏雪芒果被譽為芒果界的精品，但對氣候環境變化敏感，田間管理不易，每隔幾年都會因災損減產。

近期是芒果的果實成長期，果園應有結實累累的芒果，不過受去年9月、10月海葵及小犬颱風肆虐，台東超過8成的果園每顆果樹僅有3、4顆果實能套袋，有的甚至連1顆都沒有。

陳姓農民指出，1甲地果園原本可收成約3萬顆芒果，今年恐怕僅剩5000顆，而產量少造成供不應求，價格肯定看漲，不過農民卻說，價格好也沒用，因為根本沒有東西可以賣。

台東農改場指出，夏雪芒果對氣候環境變化敏感，田間管理不易，幾乎每隔幾年都會出現災損減產，而去年颱風過後，已經列入農業天然災害救助，每分地救助1萬元，減少農民的損失。

夏雪芒果擁有「芒果界LV」美名，外表金黃，是台灣唯一獲得「身分證」的水果。饕客指出，夏雪芒果集台灣最受歡迎的3種芒果優點於一身，具有土芒果的香氣、愛文芒果的細緻果肉以及金煌芒果的香甜。