這筆捐款將用於幫助受災學生，或間接因為地震而導致生活陷入瓶頸的學生家庭，協助他們持續接受教育並渡過難關；詳細申請方式將透過花蓮縣政府向當地各高中、國中及國小發函通知，受災學生可待學校通知後再提出申請。
台中銀行長期致力於永續發展及落實企業社會責任，本次捐款不僅展現了對受災者的關懷和支持，並體現了台灣社會的溫暖與團結。該行表示，後續將與當地政府保持密切合作，確保捐款得到有效使用，讓受災學生的生活早日回歸正軌。
自4月3日花蓮地震發生以來，餘震不斷，並一度造成花蓮部分的聯外交通中斷，花蓮當地仍在努力恢復受災地區的正常生活，台中銀行為善盡企業社會責任，向花蓮縣政府捐助1,000萬元以支援受災學生，期盼為受災學生帶來希望與支持。
這筆捐款將用於幫助受災學生，或間接因為地震而導致生活陷入瓶頸的學生家庭，協助他們持續接受教育並渡過難關；詳細申請方式將透過花蓮縣政府向當地各高中、國中及國小發函通知，受災學生可待學校通知後再提出申請。
台中銀行長期致力於永續發展及落實企業社會責任，本次捐款不僅展現了對受災者的關懷和支持，並體現了台灣社會的溫暖與團結。該行表示，後續將與當地政府保持密切合作，確保捐款得到有效使用，讓受災學生的生活早日回歸正軌。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。