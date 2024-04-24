這筆捐款將用於幫助受災學生，或間接因為地震而導致生活陷入瓶頸的學生家庭，協助他們持續接受教育並渡過難關；詳細申請方式將透過花蓮縣政府向當地各高中、國中及國小發函通知，受災學生可待學校通知後再提出申請。

台中銀行長期致力於永續發展及落實企業社會責任，本次捐款不僅展現了對受災者的關懷和支持，並體現了台灣社會的溫暖與團結。該行表示，後續將與當地政府保持密切合作，確保捐款得到有效使用，讓受災學生的生活早日回歸正軌。