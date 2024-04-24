雙方首波推出「豐和日麗 年華正好」專案活動，針對年滿55歲以上民眾，凡持有2024年於力麗觀光旗下經營管理飯店住宿發票或訂房紀錄，即可享有「預開型安養信託」簽約費優惠，預約退休資產交付兆豐管理，除了能規劃未來相關養老及醫療的費用外，也可透過安養信託帳戶支付相關食衣住行育樂等開支，另就住宿券的預收款信託進行合作，未來雙方將透過多面向合作，陸續提供高齡客戶各項生活優惠訊息。

兆豐金控暨銀行董事長雷仲達表示，在超高齡趨勢下，推廣安養信託是一種社會責任，與結盟業者深化合作，亦能協助信託業務推展；此次兆豐銀行攜手力麗觀光，鼓勵長者走出戶外，透過旅遊防止認知退化，同時鼓勵長者盡早規畫養老資金，並傳達信託服務不只財產守護和長期照護或醫療支付，還能有多元的想像，透過信託來支付退休後全方位生活需要，亦能安排優質旅遊，提升生活品質，而信託平台的異業服務資訊也提供民眾尋找業者的便利性。兆豐銀行在擴展信託2.0跨業結盟上，已累積簽署逾110家生活所需各行業合作對象，未來將深化串連不同領域夥伴，為信託服務增添多樣色彩。

力麗集團為全國百大上市集團，集團企業力麗觀光主力發展飯店品牌經營與委託經營業務，秉持創新與精緻旅宿理念，注重各館的服務品質一致。旗下宜蘭力麗威斯汀度假酒店甫於去年世界旅遊大獎榮獲「台灣最佳度假酒店」；而位於日月潭伊達邵碼頭，結合國際品質體驗與在地原民風情的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，亦將於今年6月隆重開幕。

源於回饋鄉土與服務社會之心，力麗集團於民國94年成立力麗社會福利慈善事業基金會，致力於兒童、婦女與老人的福利服務；面對超高齡社會的來臨，成立日間照顧中心，落實推動在地安老，提供長者能夠安心生活的舒適空間。力麗集團對於兆豐信託團隊推廣的安養信託甚為認同，特別攜手一同合作，為高齡照顧與服務，共盡一份社會責任。