兆豐銀行近年聚焦半導體、電動車、AI等高科技電子業的發展趨勢，本次研討會由兆豐銀行分享企業海外融資實務及供應鏈全流程金融服務，資策會與資誠專家分享產業赴新加坡及泰國投資重點、挑戰等全面性分析。現場除兆豐銀行胡光華總經理及海外業務處主管參與外，特別安排由經濟部產業發展署組長顏鳳旗、財團法人資訊工業策進會副主任鄭乃豪、資誠聯合會計師事務所東南亞及印度業務主管合夥人吳偉臺、副總經理張智媛等專家發表專題報告，更邀請泰國貿易經濟辦事處Dheerangkun Uchino及廠商與眾多台商企業交流赴泰、星發展的實務經驗，藉由精彩的互動討論，提供台商海外布局新思維。

兆豐銀行表示，東協經濟體中，泰國與新加坡因發展潛力及外資投資環境俱佳，近年成為不少企業轉移生產基地及資金調度中心之選擇。以泰國為例，過往台商投資以電機電子、機械、汽車零組件、化學、紡織等產業為主，近年因電動車、伺服器、低軌衛星等市場興起，PCB產業新闢生產基地尤為熱門，帶動許多供應鏈廠商進駐，泰國因而成為新PCB產業生態鏈的主要聚落，商機潛力大增；而我國廠商於新加坡的大型投資主要集中在金融、半導體製造及資通訊、石化等產業，由於新加坡政府積極發展半導體產業，吸引多家台灣半導體大廠於當地設廠，也帶動相關供應鏈廠商前往以及台商資金流入，且印度、印尼等大型企業也常以新加坡為籌資中心，在當地籌組的國際聯貸案件相當多。

兆豐銀行透過國內外團隊密切合作，配合政府政策，以積極行動力挺台商海外發展，未來將持續憑藉豐富的海外經營經驗，與全球據點網路，接軌國際，推動淨零轉型及ESG企業永續經營，代表台灣在國際上發揮永續金融的正向影響力。