搶攻端午節的送禮市場，每年漢來美食旗下餐廳都會推出多款粽子組合供消費者作選擇，多次獲獎的翠園「頂級龍王粽」、紅陶上海湯包「八寶狀元粽」最受歡迎，兩款粽子去年營收近240萬元，可謂漢來粽中人氣王，而集團旗下包括名人坊、漢來蔬食、糕餅小舖以及漢來美食線上購物商城均推出不同風味的粽子，加上企業採購之總數，今年銷售目標近1萬5千組。

翠園粵菜餐廳漢來店推出的「頂級龍王粽」，每顆皆重達16兩，料多澎湃，內餡有先滷製入味的整顆西非鮑、五花肉、干貝、栗子、蓮子、蝦米、鹹蛋黃、香菇等，更大氣地加入了獨門XO醬增添香氣，個頭碩大超有料，全家二到三人一起享用，分量剛好且吃起來不膩口。

同樣是饕客所愛的人氣王~紅陶上海湯包的「八寶狀元粽」採湖州粽的長型包法，選擇糯米、黑糯米、小薏仁、蕎麥、燕麥、大麥片、小米、紅扁豆8種穀類加上少許糯米，包入干貝、蝦米、鹹蛋黃、五花肉和香菇，清爽又不易脹氣。另，高級粵菜品牌名人坊推出的「港式懷舊裹蒸粽」，個頭飽滿，每顆重達20兩，香而入味的糯米中夾帶著清香的綠豆仁餡，還有鮑魚、五花肉、叉燒、燒鴨等豐富餡料，是極具經典港式風味的特色粽。

茹素者最愛漢來蔬食也推出素粽組合，其中「桂花甜釀豆沙粽」，紅豆混合桂花香，滋味不甜膩；而鹹口味的「豐味猴菇紅藜粽」也有豐足香氣與口感層次，吃起來清雅宜人，許多常客在開賣前就不斷詢問，建議消費者提前預購，才不會與喜愛的粽子錯身而過。

漢來美食購物商城多年來熱賣的大禮包粽子組合，內含3款粽子口味：「台式一品粽、松露富貴粽以及紫米燕麥綠豆粽」，共6粒裝，除了端午年節必吃的台式傳統肉粽之外，加入了松露醬的創意粽以及紫米甜粽組合，優惠價千元有找，也是許多企業送禮的超值選擇。

而去年推出廣受好評的糕餅小舖「麵包粽」，今年與台北漢來大飯店日日烘焙坊一同攜手推出兩款全新口味，甜的茶香白玉芝麻、鹹的剝皮辣椒乳酪，可愛的造型，十分吸睛。而迎接炎炎夏日，「冰粽」就是最佳的消暑送禮選擇，晶瑩Q彈的外皮搭配清爽不甜膩的冰心內餡，5種口味一次滿足！兩款特色粽可以讓不愛吃糯米的人在過節時也能享受應景的美食，禮袋組合購入，送禮討喜兼具創意和體面。