英國女星艾蜜莉布朗（Emily Blunt）因神似金鐘視帝陳亞蘭，被網友稱作是「英國陳亞蘭」，她和萊恩葛斯林（Ryan Gosling）主演新片《特技玩家》今（24日）在台北松仁威秀舉辦首映會，特別邀請陳亞蘭出席，她一登場就指著海報上的艾蜜莉笑說「歡迎英國陳亞蘭，妳演這部戲有什麼感想？」並問大家：「像不像？」還開玩笑表示「我們同父異母，失散多年的姊妹」。

陳亞蘭笑說，大概在前幾年看到網友在說的她和艾蜜莉布朗撞臉，「但我每天自己照鏡子一開始覺得不像，都很美啊，後來看到有些角度真的滿像的，尤其是輪廓，下顎顴骨這部分」，並稱自己此次收到邀約時也很開心，「我其實一直都很喜歡看電影，但因為工作關係，所以沒有很多時間看」，還打趣表示「可是這次畢竟是自己主演的電影，還是要來參加」，也笑說自己覺得很榮幸能夠被說撞臉，「她應該也覺得滿榮幸的吧，畢竟是台灣第一個女性視帝，我自己也很欣賞艾蜜莉的演技。」

片中萊恩飾演動作片替身，陳亞蘭說自己拍攝幾乎不用替身，相當敬業，更透露髖關節最近剛好，「這次受傷是因為拉鋼絲拉過頭，往樹上撞才會受傷」。至於最嚴重的傷，她難忘1987年拍攝楊麗花歌仔戲《朱洪武》時的墜馬意外，讓她瞬間不醒人事，「那時候因為拍攝一場戲要勒馬，但其實馬都能分辨的出來你會不會騎，當時一個沒注意好，馬就就直接衝出城門」，但又隨即笑說，現在劇組在特技安全措施上都已經有非常好的保護機制，「拍《嘉慶君遊台灣》時有什麼動作戲都會提前告知」。

陳亞蘭笑認自己跟艾蜜莉布朗長得非常相似。（范揚光攝）

《特技玩家》將於本週五（26日）在台上映。