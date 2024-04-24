為增進臺韓紡織業者之互動交流與產業合作，由韓國主辦的第18屆「2024年臺韓紡織會議」18日在韓國釜山圓滿閉幕。會中臺韓雙方代表均認為，紡織業必須順應全球消費者環保意識的潮流，持續研發及創新，並積極運用數位技術、導入永續供應鏈與循環經濟體系，成為全球友善環境的先驅，不僅為生態環保盡一份心力，也開創企業永續發展的前瞻新局，進而促成臺韓紡織業者攜手達成雙贏的目標。

我方由紡拓會郭紹儀董事長擔任團長，率紡織業上中下游業界代表共22位出席；韓方由韓國纖維產業聯合會(KOFOTI)崔炳五會長擔任團長，計有韓國化學纖維協會、大韓紡織協會、大韓針織協同組合聯合會、韓國染色工業協同組合聯合會、韓國纖維輸出入協會、大邱慶北纖維產業聯合會、大邱慶北纖維織物工業協同組合、釜山纖維時尚產業聯合會、韓國紡織品中心、韓國纖維開發硏究院、韓國時尚產業協會、韓國時尚設計師聯合會、韓國衣類試驗研究院等紡織及成衣相關公協會，以及熒址服裝集團、永元貿易與曉星TNC企業等，共60 位代表與會。

臺韓紡織成衣業有許多共通點，兩國的紡織業都是外銷導向，且散布海外，製造網絡齊備，在全球供應鏈中扮演重要角色。2023年以來，全球經濟受通膨及升息影響，終端需求萎縮，韓國及臺灣紡織成衣產業都受到衝擊，在彼此原有深厚友誼基礎下，利用臺韓紡織會議平臺共聚一堂，攜手探討問題以面對全球的新挑戰。

本屆會議「紡織業發展現況與未來展望」專題報告中，雙方針對兩國紡織產業發展、紡織成衣進出口變化等相關議題交流討論，其中韓國致力建構紡織成衣產業鏈永續循環體系，可為臺灣紡織成衣業之借鏡。另於專題討論中，韓方代表詳細介紹韓國時尚產業的數位轉型，其中邀請到今年1月份於CES消費電子展中，雙雙獲得創新獎的EntreReality及Studio Lab兩家企業，分享以AI生成式人工智慧技術提升數位轉型能力，透過數位技術應用，有助於提升生產力、增強顧客體驗，以及創造新的價值，是企業數位變革成功的重要關鍵。

淨零排放已成國際趨勢，歐盟自2026年起將落實課徵碳關稅，企業面臨著淨零減碳目標及綠色轉型的壓力，而未來這些碳稅將增加營運成本，企業須積極投入低碳產品的研發和減碳生產的設備，以因應市場需求。爰此，我方專題討論環節，由力麗企業股份有限公司施吉禹副總經理以力麗集團積極發展永續環保目標的作法，透過減碳及綠能源行動之分享，為紡織企業營運的永續性帶來重大啟發。

本次會議雙方講者用心準備，為與會代表帶來許多寶貴的資訊，於意見交流時間，雙方代表熱絡互動分享海外投資經驗，落實兩國紡織產業鏈結合作，攜手迎接更多挑戰。