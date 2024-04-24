針對近日的勞力士錶疑雲，準總統賴清德在民進黨中執會主動證實，他有兩支勞力士。一支是當選國大代表時，表姐送他的，後來不知跑哪裡去了；另一支是他為了去日本開會，自己買了大概10萬元左右的勞力士，兩支錶都未達法定財產申報的20萬元標準。針對賴清德為了去日本開會，買了勞力士，媒體人黃揚明推測，也許他有時會去一些比較上流社會，或是外交活動，需要這樣一支名錶來搭配他的身分。

黃揚明今(24日)在政論節目《國民大會》中表示，賴清德很清楚，他手上的就是勞力士，被媒體也拍到很多次，所以他也承認了。

主持人謝曜州好奇問到，賴清德買第二支勞力士是要到日本去，一定要買名錶，這是什麼邏輯？黃揚明認為，賴清德是醫生，有時也會去一些比較上流社會，或是外交活動，可能需要藉此襯托自己。

黃揚明甚至表示，國會議員戴一支10幾萬的錶不算什麼，也許賴清德覺得需要這樣的一支名錶來搭配他的身分。不管怎麼樣，賴清德說，錶的價值10幾萬就是10幾萬，總不能開一個節目「開運鑑定團」，請賴清德把錶帶來，然後去鑑定，這不可能。