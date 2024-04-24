37名死刑定讞待槍決的死囚，主張死刑侵害生命權，大法官訂4月23日在憲法法庭辯論，7月將作死刑是否違憲的宣告。對此，前立委郭正亮24日就表示，「我認為死刑的存廢不是法律辯論的問題，這是一個政治決定」，郭正亮更坦言，「有一句話我聽了最火大，李念祖講了一句話，說沒有人有殺別人的資格，37個死刑犯都殺了別人，結果你說我們不能殺死刑犯？那死刑犯為什麼可以殺別人，真是奇怪」，引發討論。

郭正亮24日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「3個月之後才要做出表決，我認為死刑的存廢不是法律辯論的問題，這是一個政治決定，不可能不讓民意參與，全世界都是這樣，刑法裡面要不要廢掉死刑？絕對是立法院的權利，要讓政治來做決定，沒有看過哪個國家是用憲法辯論決定的」，郭正亮直言，「最高民意機構沒有人講大法官的，最高民意機構就是立法院，沒有一個國家可以這樣幹的，這個吵起來就看賴清德，大法官不要高估自己」。

郭正亮最後更說，「有一句話我聽了最火大，李念祖講了一句話，說沒有人有殺別人的資格，37個死刑犯都殺了別人，結果你說我們不能殺死刑犯？那死刑犯為什麼可以殺別人，真是奇怪」。