食安問題延燒！繼中市和牛EMPEROR」燒肉店，1家位於勤美商圈的頂級A5「御帝和牛」燒肉店遭檢舉，檢方24日指揮警方、會同台中市衛生局兩店家搜索，並帶回相關人士偵訊調查。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

食安問題延燒！中市頂級「和牛EMPEROR」燒肉店被爆使用過期食材，台中檢方日前已列「他」字案偵辦。另家位於勤美商圈的A5「御帝和牛」燒肉店也遭檢舉，檢方今天指揮警調、會同台中市衛生局搜索兩店家，並帶回兩公司坂本、宋姓負責人及相關員工等8人到案偵訊，依販賣妨害衛生物品、詐欺、偽造文書等罪嫌偵辦中。

食安問題延燒！繼中市和牛EMPEROR」燒肉店，1家位於勤美商圈的頂級A5「御帝和牛」燒肉店遭檢舉，檢方24日指揮警方、會同台中市衛生局兩店家搜索，並帶回相關人士偵訊調查，圖為搜索照片。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

食安問題延燒！繼中市和牛EMPEROR」燒肉店，1家位於勤美商圈的頂級A5「御帝和牛」燒肉店遭檢舉，檢方24日指揮警方、會同台中市衛生局兩店家搜索，並帶回相關人士偵訊調查，圖為搜索照片。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

「和牛EMPEROR」日式燒肉店是單價近4000元的頂級餐廳，遭離職員工爆料使用過期食材，台中市衛生局日前共查獲牛肉、冷麵等8種食材、12品項逾期，已勒令停業，並重罰144萬元。台中檢方與衛生局聯繫了解後，已列「他」字案偵辦，朝向是否違反《食安法》涉及公共危害、過期食材是否有「改標」偽造文書等方向偵辦。

1家位於勤美商圈頂級A5「御帝和牛」燒肉店16日也遭舉發，涉嫌儲存逾期肉品且竄改有效日期。檢方今天指揮警調，並會同台中市衛生局到兩店家搜索，初步查獲逾期品項已封存。

台中地檢署表示，檢察官指揮警調及重案支援中心檢察事務官，會同台中市政府衛生局搜索兩店家，並傳訊兩公司坂本、宋姓負責人及相關員工等8人到案，目前以《刑法》販賣妨害衛生物品、詐欺、偽造文書罪偵辦中。