繼上週美國哥倫比亞大學內上百名抗議以色列、挺巴勒斯坦的示威人士被捕後,昨(23)日聲援哥大、挺巴的學運擴散全美多所大學,包括紐約大學、耶魯大學等名校都有學生紮營抗議,學生與校方、警察的衝突加劇,至今已有數百人被捕。根據《CNN》稍早新聞顯示,不只耶魯,連哈佛大學的學生也加入聲援,讓紐約大學前聚集的學運人潮愈來愈多。PTT鄉民直呼感覺美國要禁止TikTok的原因就在這裡,因為管控不住輿論。

自去2023年10月哈瑪斯閃電突襲以色列南部、釀成約1300人喪命,以及以色列報復進攻加薩走廊、奪走逾3萬人命以來,挺巴勒斯坦學運在全美多所大學遍地開花,18日紐約警方進入哥倫比亞大學逮捕上百名在哥大校內紮營的示威者,截至昨日,哥大的校園衝突已轉變為更大規模的學運風潮,全美多所大學學生跟進在校內紮營聲援哥大及力挺巴勒斯坦,學生們霸占校園建築,不甩校方要求離開的指令。

Pro-Palestinian Protests Escalate at Columbia, NYU and Other Schools | WSJ News

自19日以來,美國警方已經逮捕包括哥大、耶魯大學、紐約大學在內等數百名抗議學生及示威人士。22日,紐約大學有133名抗議人士被捕,校方指控抗議人士突破路障,行為「脫序、搗亂、對立」,甚至校內也出現非該校生的抗議人士。針對指控,參與抗議的紐大生狄倫(Dylan)強調,他們只有呼喊口號、唱歌及打鼓,「如果這是暴力,我不知道紐約大學的依據是什麼」。

包括哥大、紐約大學等全美多所大學學生相繼在校內紮營,聲援巴勒斯坦。警方22日也在康乃狄克州逮捕60名在耶魯大學校內紮營的抗議人士,當中包括47名耶大學生。23日,位在美國中西部的密西根大學(University of Michigan)校內已有近40座帳棚,明尼蘇達大學(University of Minnesota)已有9人被捕。美國西岸的加州大學柏克萊分校(University of California, Berkeley)也有抗議人士紮營。

在哥倫比亞大學校內紮營、力挺巴勒斯坦的抗議人士遭到逮捕後,全美多所大學學生也跟進紮營聲援哥大、巴勒斯坦。圖為22日哥大的紮營情形。(圖/美聯社)

PTT有網友發文指出,早上看CNN的新聞,現在好像哈佛、耶魯等常春藤學校的學生也加入聲援,然後NYU前面人越來越多。「感覺美國要禁止TikTok的原因就在這裡?因為美國管控不了TikTok!」讓大量巴勒斯坦難民的情況流出去,影響國內輿論,無法控制。本來是哥大跟NYU讓一些帶頭聲援巴勒斯坦,要求以色列停火的學生退學,人數頂多3-50人,「這種小事情,卻因為TikTok流傳開來,變成大規模抗議...!」

該網友直言,「如果是FB,或是YT,根本不可能讓這種訊息流傳太廣的...!」鄉民表示「是猶太人要禁止TikTok,美國人還好,因為TikTok讓世界知道猶太人搞大屠殺,FB當然不會流傳啊!因為祖克柏是猶太人」、「這個亂退學會被告到翻吧」、「美國人以為自己有自由民主,結果被逮捕,笑死」。