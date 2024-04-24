繼上週美國哥倫比亞大學內上百名抗議以色列、挺巴勒斯坦的示威人士被捕後，昨（23）日聲援哥大、挺巴的學運擴散全美多所大學，包括紐約大學、耶魯大學等名校都有學生紮營抗議，學生與校方、警察的衝突加劇，至今已有數百人被捕。根據《CNN》稍早新聞顯示，不只耶魯，連哈佛大學的學生也加入聲援，讓紐約大學前聚集的學運人潮愈來愈多。PTT鄉民直呼感覺美國要禁止TikTok的原因就在這裡，因為管控不住輿論。

自去2023年10月哈瑪斯閃電突襲以色列南部、釀成約1300人喪命，以及以色列報復進攻加薩走廊、奪走逾3萬人命以來，挺巴勒斯坦學運在全美多所大學遍地開花，18日紐約警方進入哥倫比亞大學逮捕上百名在哥大校內紮營的示威者，截至昨日，哥大的校園衝突已轉變為更大規模的學運風潮，全美多所大學學生跟進在校內紮營聲援哥大及力挺巴勒斯坦，學生們霸占校園建築，不甩校方要求離開的指令。

Pro-Palestinian Protests Escalate at Columbia, NYU and Other Schools | WSJ News

自19日以來，美國警方已經逮捕包括哥大、耶魯大學、紐約大學在內等數百名抗議學生及示威人士。22日，紐約大學有133名抗議人士被捕，校方指控抗議人士突破路障，行為「脫序、搗亂、對立」，甚至校內也出現非該校生的抗議人士。針對指控，參與抗議的紐大生狄倫（Dylan）強調，他們只有呼喊口號、唱歌及打鼓，「如果這是暴力，我不知道紐約大學的依據是什麼」。

包括哥大、紐約大學等全美多所大學學生相繼在校內紮營，聲援巴勒斯坦。警方22日也在康乃狄克州逮捕60名在耶魯大學校內紮營的抗議人士，當中包括47名耶大學生。23日，位在美國中西部的密西根大學（University of Michigan）校內已有近40座帳棚，明尼蘇達大學（University of Minnesota）已有9人被捕。美國西岸的加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）也有抗議人士紮營。

在哥倫比亞大學校內紮營、力挺巴勒斯坦的抗議人士遭到逮捕後，全美多所大學學生也跟進紮營聲援哥大、巴勒斯坦。圖為22日哥大的紮營情形。（圖／美聯社）

PTT有網友發文指出，早上看CNN的新聞，現在好像哈佛、耶魯等常春藤學校的學生也加入聲援，然後NYU前面人越來越多。「感覺美國要禁止TikTok的原因就在這裡？因為美國管控不了TikTok！」讓大量巴勒斯坦難民的情況流出去，影響國內輿論，無法控制。本來是哥大跟NYU讓一些帶頭聲援巴勒斯坦，要求以色列停火的學生退學，人數頂多3-50人，「這種小事情，卻因為TikTok流傳開來，變成大規模抗議...！」

該網友直言，「如果是FB，或是YT，根本不可能讓這種訊息流傳太廣的...！」鄉民表示「是猶太人要禁止TikTok，美國人還好，因為TikTok讓世界知道猶太人搞大屠殺，FB當然不會流傳啊！因為祖克柏是猶太人」、「這個亂退學會被告到翻吧」、「美國人以為自己有自由民主，結果被逮捕，笑死」。