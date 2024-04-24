知名主持人黃子佼去年捲MeToo風波，近期雖與受害網紅道歉和解，卻在被檢方搜查時發現牽扯案外案，持有未成年少女不雅片，掀起爭議，即使黃子佼夫婦雙雙道歉，網友們仍不買帳，接著又爆出K小姐指控未成年時遭黃子佼性侵，引發社會大眾狂轟；近日有傳言黃子佼給孟耿如1億安家費換3年不離婚，知名作家分析孟耿如一個月可以拿到的數字相當驚人。

根據《鏡週刊》報導，有傳聞指出，黃子佼給孟耿如台幣1億安家費，希望她3年內不要離婚，但該傳言目前未經證實，目前《鏡週刊》官網上也找不到該則新聞，疑似悄悄刪文；作家「凱薩琳・孔」分析傳言，提到3年共有1095天，孟耿如什麼都不做，每天就可以進帳9萬1324元。不過有網友提醒，這則安家費的消息應該是謠傳。

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