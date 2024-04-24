準行政院長卓榮泰19日宣布第四波內閣人事，衛福部長為前立委邱泰源、勞動部長由行政院副祕書長何佩珊出任。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉24日就表示，「最近的勞動部長，我非常贊成，何佩珊當勞動部長是非常有政治意義的，代表賴清德對勞工這塊，他不接受長期被新潮流某些人把持的力量」，引發討論。

吳子嘉24日在網路節目《董事長開講》中表示，「我個人的立場，是支持賴清德目前的每個作為，對他的內閣我沒有批評過，我認為到6、7、8月的美麗島民調，就可以看出來一個結果，目前的情況說好說壞都各有不同的面相」。吳子嘉提到，「最近的勞動部長，我非常贊成，因為只要不是新潮流幹勞動部部長，都是對的事情，本來那一塊都是某人長期的利益，賴清德現在動作就做出來，何佩珊當勞動部長是非常有政治意義的」。

吳子嘉最後也強調，「代表賴清德對勞工這塊，他不接受長期被新潮流某些人把持的力量，而且勞退基金有幾千億可以操作，有龐大的利益，何佩珊已經不是當年柯建銘辦公室的何佩珊，她會非常忠心的替賴清德效命，從賴清德這個的人事安排，可以看出非常高度的獨立性」。