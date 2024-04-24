「Qing Ya 青雅中餐廳」因應母親節，端出10人份豪華桌菜迎客，民眾也可選擇搭配招牌美食「嫣紅鵝二吃」的桌菜饗宴，每桌26，800元起。(台北新板希爾頓酒店提供)

母親節蛋糕「溫馨的愛」7吋售價1280元，5月6日前預購可享85折優惠。(台北新板希爾頓酒店提供)

5月12日母親節當日，民眾於館內「悅市集」消費單筆3000元以上，可獲贈價值千元的限量「浪漫擴香永生花禮」。(台北新板希爾頓酒店提供)

迎接溫馨母親節，台北新板希爾頓酒店5月1日起全館推出一系列孝親優惠活動，像是身分證符合優惠資格，4人同行1人免費吃到飽、品嘗粵式美饌再送母親節蛋糕，還有母親節蛋糕早鳥優惠85折、餐飲消費滿額送絕美永生花禮等，飯店用星級服務和佳餚，提供媽咪過節方案。

【身分證數字中513、514 享自助餐免費吃到飽】

新板希爾頓高人氣的「Market Flavor 悅．市集全日自助餐廳」歡慶母親節，推出身分證碰碰對優惠活動，5月1日至31日，用餐者對中身分證513、514三碼數字，即享4人同行1人免費吃到飽；5月11日、12日午餐時段限量名額80位，晚餐時段及其餘日期則無限制。不僅如此，餐檯料理連兩天菜色升級，加碼供應「厚切戰斧豬排」、「孜然烤羊排」、「肥美烤生蠔」等異國美饌；饕客也可選擇搭配豪華主餐，有主廚現作的「焗烤波士頓龍蝦」，從開胃冷盤到精緻甜點應有盡有，每位1980元。

【滋補花膠、片皮鴨全上桌 再贈精美母親節蛋糕】

新板希爾頓「Qing Ya 青雅中餐廳」，因應母親節，應景端出10人份豪華桌菜迎客，桌菜可吃到主廚精選6款小菜的開胃拼盤，還有粵式經典的「金陵片皮鴨二吃」、滋補暖胃的「黃金蟲草花膠雞粥」、鮮鹹香俱全的「古法黑蒜龍虎斑」以及香醇爽口的「上湯竹笙野菌娃娃菜」，加上香甜葡式蛋塔、「金玉滿堂紅豆沙」和寶島四季鮮果盤等共12道珍饈佳餚，每桌21,800元起。

另外，民眾也可選擇搭配「青雅」必吃招牌「嫣紅鵝二吃」的桌菜饗宴，每桌26,800元起。民眾於5月4、5、11、12日享用指定桌菜方案，皆贈母親節特製精美蛋糕1顆。

【母親節蛋糕預購85折 媽媽消費滿520元送蛋糕】

慶祝母親節，蛋糕一定要準備，新板希爾頓大廳酒吧「SociAbility逸廊」推出母親節限定蛋糕「溫馨的愛」，以柔和粉色傳遞母愛的溫暖意象。甜點師傅將新鮮水蜜桃內餡製成的果凍，搭配烏龍茶蛋糕體；外層絲滑慕斯則是由白巧克力、水蜜桃甜酒和鮮奶油完美融合，層次清爽迷人。蛋糕上方以立體康乃馨雕花、愛心巧克力裝飾，最後點綴奢華金箔，高貴典雅，每顆7吋售價1280元。5月6日前預購可享85折優惠。此外，5月6日至12日期間，於「逸廊」消費，同桌者有媽媽身份並消費滿520元，即免費招待主廚特製小蛋糕。

【指定餐廳消費滿3000元 媽媽鑽卡會員住房送好禮】

此外，搶攻母親節商機，新板希爾頓於5月12日母親節當日聯合餐飲及住房推出限定活動，民眾於館內「逸廊」和「悅市集」消費單筆3000元以上或是住房的「希爾頓」鑽卡會員，同行者中有媽媽身份，即可獲贈價值千元的限量「浪漫擴香永生花禮」。這款永生花以2024 Pantone年度代表色「柔和桃」為主色設計，由「希爾頓花坊」手工打造，可噴灑香水作為擴香使用，也為室內空間妝點美好氛圍。