行政院長陳建仁今（24）日主持「行政院113年第2次治安會報」，聽取海關邊境管控規劃、非法棄置預防管理策略及新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版執行成效等報告，針對打詐綱領1.5版，去年6月實施至今年3月已有具體成效，「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」實施13波查緝專案，查獲1909件犯罪集團，查扣38.7億不法所得。陳建仁強調，目前各治安團隊正積極研商打詐專法，請各單位掌握立法作業時程。

陳院長在聽取「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版執行成效與策進作為」報告，他表示，打詐綱領1.5版進行分層分眾進行識詐宣導，總觸及人數達1億2810萬人次；建置國際來話攔阻及警示機制，較實施前減少96.7％來話話務量；推動「111政府專屬短碼簡訊」已有159個機關單位導入；有5家電商平台業者導入「物流隱碼」；建置「遊戲點數防詐鎖卡平台」減少94％詐騙案件數。

陳建仁表示，詐欺案件仍處於高原期，尤其以「投資詐欺」最為嚴重，期勉打詐團隊即時提出相關應處措施，滾動式修正，且為配合提出下一階段的打詐行動綱領，目前各治安團隊也正積極研商打詐專法，期盼透過制定更完備法源依據，提升政府在防堵及打擊詐騙方面的效益。

對於黑幫開槍滋事，陳建仁說，高檢署結合警政署今年2月19日至29日實施「全國同步掃黑、肅槍行動專案」，破獲改造槍械場所12處、各式槍械77枝，並執行治平專案65件，查獲包含竹聯幫、天道盟等活躍幫派犯嫌399人，有效打擊幫派分子擁槍施暴，持續責請檢警持續掃蕩黑幫。

對於「海關邊境管控規劃與策進作為」，陳建仁說，去年海關緝獲毒品共計18萬1729公斤，較前年查獲4027公斤，大幅提升44倍，且去年4月至5月經由台美聯手緝毒轉口案件，成功緝獲第三級毒品卡痛近180公噸，為目前國內查獲數量最大宗的毒品案件，盼持續運用科技執法設備，積極落實查緝業務。