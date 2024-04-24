國民黨議員舒翠玲認為現在是史上最緊張、最對立的師生關係。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

「拿掉品德教育課程，未來孩子對國家到底是棟樑還是負擔？」桃園市議會國民黨團多位議員對現今教育環境憂心忡忡，他們認為，目前很多社會亂象，原因之一就是教育風氣出了問題，導致師生對立、霸凌事件層出不窮，要求將品德教育納入正規課程當中，以撥亂反正。

國民黨團總召徐玉樹表示，桃園教育各方面的軟硬體設施及福利都不輸其他直轄市，根本問題，就是孩子在學校所接受的教育，到畢業出社會以後，是否會影響他們的未來？目前很多家長為雙薪家庭，孩子下課後就到安親班，與家長相處時間很短，造成孩子很容易受到家庭以外的因素影響，尤其中央推動的課綱，把論語、四維八德課程拿掉，多年來已經讓台灣教育崩壞，孩子的競爭力無法與以前相比。

徐玉樹說，因為課綱及學校教育風氣有問題，老師稍微對學生嚴厲，甚至就會被學生暴力相向，老師只能消極因應，未來的孩子對國家到底是棟樑還是負擔？值得商榷。他要求，在不要抵觸中央、教育部政策前提下，桃園一定要徹底檢討教育政策，同時也要有一套自己的教育方式。

市議員舒翠玲指出，目前私校入學率越來越高，公立學校則是出現逃亡潮，家長選擇私校原因，主要是教學品質不穩，缺乏有效的評鑑機制，代理教師教學品質良莠不齊，影響學生受教權，師生對立，缺乏信任關係等。

舒翠玲說，過去老師有管教權，現在管教權被縮減，學生、家長匿名投訴機制寬鬆，導致教師放棄管教，才會發生校園霸凌事件，校長、老師、家長、學生之間也越來越缺乏信任，可以說史上最緊張、最對立的師生關係。

舒翠玲要求，現在請中央修法緩不濟急，務必在校園信任體系尚未崩毀之前，桃園先行全面實施品德教育，也要檢討家長及學生投訴處理機制等相關問題。

市議員張桂綿也說，目前品德教育只是輔助，並未納入正規課程，很多社會亂象原因之一就是就是品德教育出了問題，建議向教育部爭取，把品德教育納入正規課程，導正優良社會風氣。

教育局長劉仲成表示，實施108課綱之前，早期課程標準的確有品德教育，國小為生活與倫理，國中是公民與道德，9年一貫及108課綱以後，基本上採取融入式教育，由於課綱5到10年會檢討一次，教育局會在適當時機或透過公文向教育部建議。