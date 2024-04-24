花蓮4月3日發生芮氏規模7.2地震，是921地震後25年來的最大地震。前氣象局長辛在勤今（24）日分析兩者異同，指出921餘震在3個月後明顯減少、減小，6個月後才真正無感，由於兩次地震大趨勢雷同，因此他認為此次地震3個月後才會趨於平靜。

辛在勤在臉書發文表示，台北在921時比花蓮地震搖得更厲害、更久，災區的傷害也比較大，只是大家淡忘了或還沒出生；921地震在地質上比較不硬的西部平原，中央山脈等抬升推向西邊形成許多斷層，緩慢累積的應力得靠地震釋放，花蓮地震發生在地質堅硬的東部，位於板塊碰撞的地方，應力累積、釋放的節奏很快，地震很多，台東縱谷是碰撞邊界，是一個斷層區，地層異常破碎。

辛在勤指出，921和花蓮地震都是規模大於7，破裂面積達數百平方公里，餘震範圍大。921餘震面積較大、地震深度較淺，在向北錯動破裂過程中，同時引發2、3個估計規模約6.5以上的地震，可說是數震同發，不像花蓮地震是一個單一大地震，另外兩者都是在向北錯動過程中受阻而轉向東破裂，大的餘震分布在主震周圍。

最後辛在勤分析，921餘震在3個月後明顯減少、減小，6個月後大家才真正無感，大趨勢與花蓮大地震後的餘震時序雷同，約10天密集餘震後，每隔一段時間會群發1至2天的餘震，間或有較大餘震，間隔時間越來越拉長，因此辛在勤推斷，「要趨於較平靜總在3個月後吧」。