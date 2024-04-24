「饗 A Joy」高空景觀視野是餐廳的賣點之一，業者於5月12日母親節當日，邀請3位插畫家速寫母親似顏繪。(饗賓餐旅事業提供)

「饗 A Joy 」的冷盤菜式，以台灣本土為故事主軸，匯集各國絕頂奢華冷盤，讓西式小缽與中式料理迸發萬花筒般層次口感。(饗賓餐旅事業提供)

5月的第2個禮拜是專屬母親的女神日，全台最奢華、價格也最高檔的高空Buffet「饗A Joy」歡慶母親節，特別於5月12日母親節當天邀請插畫家為媽咪們速寫似顏繪，獨家紀錄珍貴一刻。品牌還跟知名手工義式冰品「Double V」合作，推出聯名新款甜點「甜夢」，淡藍色棉花糖撞上濃郁奶香的阿薩姆冰淇淋，加上餐廳裡超過300道的精美佳餚，讓媽咪暢享豐盛的味覺與視覺饗宴。

「饗A Joy」於5月12日母親節當日邀請3位插畫家，速寫母親似顏繪，用線條勾勒媽咪當下幸福模樣，充滿個人特色的畫像當作禮物，讓媽咪們收藏。

此外，「饗A Joy」與義式冰淇淋名店「Double V」再推新款聯名甜點「甜夢」，淡藍色棉花糖包覆著香甜的冰淇淋，視覺感浪漫吸睛。細細品嘗，可品味到淡藍色棉花糖的柔軟香甜、阿薩姆冰淇淋的濃郁茶香與牛乳的絲滑、蛋白餅及爆麥仁的脆口滋味，風味多層次，引領媽咪們彷彿漫步在藍天白雲下，感受自由與喜悅。

「饗A Joy」精心規劃出8大宴饗區，包含鑽石級蝦蟹貝品、和風壽司、頂級冷盤、豪華鐵板燒等，每個餐區命名皆蘊藏詩意，像是「沁波」主打西式冷盤，以台灣本土為故事主軸，匯集各國絕頂奢華冷盤，包含現切伊比利火腿搭配香氣滿溢的台灣鮮果、起司盤、來自友善種植產地直送的鮮蔬等好味，透過冷盤一口一世界，讓西式小缽與中式料理迸發萬花筒般層次口感；運用分子料理手法，改變食材分子結構再重新組合出嶄新料理。

「晶凍野薑花芋泥」將客家風情凝聚在一口清涼中，芋泥搭配牛乳和鮮奶油，濃郁滑順入口即化；野薑花和白蘭地交織出獨特香氣，陣陣清新迷人的味道，為心靈帶來愉悅和寧靜。「剝皮辣椒龍蝦沙拉」則是融合新鮮龍蝦、干貝、淡菜和白蝦，搭配海膽、魚子醬、蝦卵和鮭魚卵的奢華風味。

以水煮蛋黃為主體的「明太子優格沙拉」，拌入剝皮辣椒泥和蝦夷蔥的微妙辛香，佐以黃檸檬胡椒鹽的調味，每一口都充滿驚喜與滿足。「客家小炒風味涼拌」把客家小炒做一場全新展演，豆干、魷魚以台灣傳統零嘴菜圃餅及魷魚絲來取代，客家風情以新世代味蕾視野重新演繹，傳統現代交融創新。