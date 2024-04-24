0403花蓮大地震，新北市土城區測得最大震度為5強，國民黨新北市議員江怡臻今（24）日議會質詢表示，土城是新北市地震災損的重災區，但中央卻還在玩公文遊戲，光是災區劃定，內政部竟要花20天來回覆新北。新北市長侯友宜表示，地震發生後市府立即盤查轄內建築物受損狀況，第一時間已將受損戶數告知內政部。

江怡臻指出，該起地震造成新北市土城房屋通報受損就有274件，佔全新北四分之一，而紅黃單土城達8案，佔比三成，兩項數據都是新北最嚴重。

江怡臻表示，餘震至今不斷，民眾都擔心再發生大地震將導致房屋進一步倒塌破損，每分每秒都活在恐懼當中，當土城需要全面補強的時候，中央卻還在玩公文遊戲，光是災區劃定，內政部竟要花20天來回覆新北。

消防局長李清安補充，市府主動向內政部詢問受災戶認定原則，於昨日收到內政部函復，將按照相關原則認定受災戶數量。

江怡臻質疑，內政部災區劃分的回函昨天才送到新北市政府手上，就要在4月底就把眾多資料表格回給內政部，才能做後續的評估，令人不能接受的是新北市府4月初就將需求提交給中央，為何需要這麼多天，以及這麼少的時間讓地方處理，新北市民的需求不應該被漠視。

江怡臻也提到，新北也向中央建議比照921震災暫行條例加速重建，至今毫無回應，除要求市府持續爭取外，也呼籲中央在面對各地重大天災時審慎儘速處理。