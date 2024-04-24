美國國務卿布林肯今天(24日)下午抵達上海，展開為期3天的訪問行程，現場沒有鋪設紅地毯，中方僅派遣上海市外事辦主任孔福安前往接機，布林肯預計26日前往北京。前立委蔡正元表示，前總統馬英九到北京的時候，是派國台辦副主任來接；布林肯到上海，則是上海外事辦主任來接機，對布林肯似乎是冷待。

針對布林肯訪陸規格，蔡正元今(24日)在中天《盧秀芳辣晚報》中認為，美國國務卿在美國的政治地位，等同其他國家總理的位階。這樣位階的人當然有專機，可是迎接布林肯的儀式，似乎是冷待。主持人盧秀芳表示，當然這是在上海 ，不像在大陸首都北京。

蔡正元接著點出，馬英九到北京的時候，對岸是派國台辦副主任來接。至於布林肯，上海外事辦主任的位階，是不高的，也就是一個市裡面的外事辦，而不是外交部副部長跑來接，對布林肯似乎是冷待。

蔡正元指出，如果按照大陸媒體所報導，大陸邀請布林肯來，而且公開要跟他談5大議題，表達大陸積極、堅定、跨越的立場，所以請布林肯來畫押，請你說清楚，先談好每一道紅線怎麼解決。所以布林肯也知道這是一個硬仗，所以來之前就開始講有的沒有的，希望形塑他是一個強者角色。