歌壇新人Bettii 杯緹首張同名創作專輯《Bettii 杯緹》將在5／3於各大數位音樂平台全面上線；5／15推出實體的限量珍藏版專輯，2023年底開始以生活靈感出發，首波單曲〈Shyyyyyy：)〉更是最能代表Bettii 杯緹性格的歌曲，慢熱之於還帶著女孩專屬的青澀感，MV中她更化身「愛神邱比特」，卻有些冒失的讓曖昧男女的愛情不斷錯過，好在最終仍正中紅心修成正果。

歌名〈Shyyyyyy：)〉也是大部分人對Bettii 杯緹的第一印象，但歌曲靈感卻意外來自Bettii 杯緹的好友：「朋友當時喜歡一個在超市打工的男生，所以很常叫我陪她去逛超市偷看那個男生，但她一直很害羞，所以一直沒有再主動一點的出擊。」

Bettii 杯緹也自爆當喜歡一個男生時會相當被動，笑稱自己是「史上最不主動的人」，假如暗戀對方，她會選擇在一旁默默暈船再自行下船，過程中能讓對方渾然不知，她也分享如何「下船」的秘訣：「就是催眠自己，把對方缺點放到最大就會突然醒了。」