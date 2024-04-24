與會近50位企業資安長（CISO）、資訊長（CIO）透過相互交流學習，提升企業資安防護能力，保障企業營運與個人資料的安全，公私部門攜手合作顧資安。

台中市數位局長林谷隆強調，過去資安長（CISO）與專職資安人員制，主要落實在各級政府與特定非公務機關，隨著企業資安事件發生頻率與日俱增，金管會在2021年底，規定公開發行公司，要指派「資安長」與設置「資安單位」。

因為企業一但發生資安事件，不僅會造成企業營運中斷、財務損失，更可能危害個人隱私，甚至是造成民眾恐慌與困擾。因此，做好資安治理，更需要產官學研界一起攜手合作。

這次「中部資安長研討會」獲得熱烈的回響，代表中台灣產業，對於資安議題的高度關注和需求，更顯示企業對資安人員培訓的需求。因此，此次透過數位局連結跨界資安長合作交流，能為中部地區的資安防護工作，注入新的動力，促進資訊安全意識的普及和技術水平的提升，進一步增強組織對抗資安威脅的能力。

中興大學資通暨個人資訊安全技術與服務產學聯盟主持人林詠章教授指出，透過一系列的研討活動，將資安治理的重點，傳遞給中部產業，並幫助組織優化資安布局規畫與實作落實，以期透過產官學三方的合作，用前瞻思維帶來資安職能培訓，使企業組織可更佳地應對複雜的資安挑戰，提升產業資安治理力量。