415限電危機與桃園各地停電後，引發藍綠對缺電議題的交火，一則「2023停電次數比2012年少7成，停電報導卻多7倍」的幫綠營洗地哏圖瘋傳。國民黨立委羅智強質疑，根本是認知作戰統計學，這是扣除303大停電的數據，如果校正回歸每戶停電時間則高達91.285分，增加超過6倍，停電的次數看起來減少，但停電的時間和戶數卻變多。其實經濟部2年前就曾被吐嘈圖卡：停電戶數與時間變化不大，就等於停電的狀況變嚴重。

「美花統計神邏輯？民進黨停電大謊言！」羅智強發文提到，綠營最近狂捧民進黨執政停電次數降7成，然後經濟部跟台電更拿這項數據批評民眾，聲稱滑著3C用著電嗆政府是酸言酸語。但為何政府的數據總是跟人民感受差距這麼大？魔鬼就藏在細節！民進黨引用的數據是減少的次數，但停電對人民影響的另一個關鍵，則是戶數！他今(24日)質詢王美花時就問：成功國宅27戶停電、和2017年592萬戶大停電，停電次數算幾次？

羅智強質疑，「王美花坦承：都只算1次！」27戶停電算1次，592萬戶停電也只算1次，難怪蔡政府停電「次數」會減少？根本是認知作戰統計學！若進一步以台電的「每年每戶停電時間」及「每年每戶停電次數」統計來看，2016年每戶停電16.274分，2022年帳面上是14.936分，但這卻是扣除303大停電的數據，如果校正回歸每戶停電時間則高達91.285分！增加超過6倍！停電的次數看起來減少，但停電的時間和戶數卻變多。

「這就是為何民眾會覺得近年停電變多的根本原因！」羅智強直批，民進黨不會治國，只玩文字遊戲，當有人提停電，再用網軍側翼來帶風向，洗蔡政府好棒棒、勞苦功高，批評者都是酸言酸語。麵包可以半夜烤、用3C就不能批評政府？「美花經濟學，堪稱晉惠帝經濟學！」

粉專「黑框作業」則挖出《中天新聞網》2年前的報導（部長已是王美花），PTT鄉民質疑，根據台電的107統計年報、109電業年報，事故停電的家戶年次數歷年統計圖表，每戶每年因事故停電手影響的次數，從2009年到2020年差距並不大，在0.23次到0313次之間，數據最低落在民國99年的0.133次，最多的則是民國101年的0.23次。「意思是事故停電影響的家戶數差不多、總計事故數降低，等於每次事故影響的範圍擴大嗎？」