司法院憲法法庭昨（23）日召開死刑是否違憲的辯論庭，大法官詹森林質疑，難道大法官一定要跟民意妥協？對此，前立委郭正亮強調，死刑存廢不是法律面問題，是政治決定，不可能不讓民意參與，全世界都如此，絕對是立法院的權力。他怒轟「司法院要主宰一切？把行政院、立法院放在哪裡？」「你法律最大？做夢啦！」他也呼籲，凍結大法官預算、提公投案！

郭正亮24日在《新聞大白話》指出，廢死全世界沒有一個國家由憲法法庭做最後決定，都會送到國會。且同婚的民調當時大約是45比55，廢死是20比80，這樣要硬幹？開什麼玩笑！他在《綠也掀桌》也指出，死刑存廢不是法律面問題，是政治決定，不可能不讓民意參與，全世界都如此，絕對是立法院的權力。

主持人錢怡君提到，為何有人說廢死是民進黨神主牌之一？郭正亮說，這是蔡英文的神主牌！民進黨黨綱第26條是寫「尊重生命，嚴防冤獄，研議廢止死刑的可行性。」是研議可行性，也沒主張廢死。

廢死為何在憲法法庭會成案？郭正亮認為，這要去問蔡英文和許宗力！「法庭之友」為何一面倒主張廢死？這是什麼抽樣？大法官為何一面倒主張廢死？這是怎麼提名的？郭正亮稱，「我點名蔡英文、許宗力」，就這些人在搞！不然這個案子在憲法法庭會成案？

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮建議，「立法院對著幹！不要理他」、「立法院就凍結大法官預算，我看你要怎樣？」這種大法官會議，面對20比80的民調，還敢這樣硬幹，「你是誰啊？」

郭正亮認為，不然就提公投案，結合2026年地方選舉，來公投啊、反廢死公投！錢怡君認為會把民進黨嚇死！

郭正亮分析，立法院不是沒招，第一，立法院拒絕配合修法！司法院要主宰一切？把行政院、立法院放在哪裡？第二，凍結大法官預算；第三，提公投案，看哪一個民意最新！大法官說他們也是立法院通過的！「你是2020年之前的民意！你並不是最新的民意！」現在民進黨已經是少數了，大法官再到立法院表決，看會不會過！

郭正亮怒轟大法官，如果敢通過，立法院就對著幹！如果司法院和立法院對著幹，就公投解決！「你以為這個議題只有法律面？」政治學就不是這樣研究的，還有社會面、心理面、宗教面，大家要不要一起談？「你法律最大？做夢啦！」