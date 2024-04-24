屏東消防局分析，屏東縣預計26日午後出現「大雨」等級雨勢，且將連續24小時下雨、累積雨量預測達最大240毫米。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

據中央氣象署指出，24日鋒面通過，各地天氣不穩定，25日還有另波鋒面接近，26日至28日影響台灣，各地降雨機率高，易有短延時強降雨，屏東消防局分析，屏東縣預計26日午後出現「大雨」等級雨勢，且將連續24小時下雨、累積雨量預測達最大240毫米，對此，屏東縣長周春米指示各局處務必做好防汛準備。

屏東消防局指出，依據氣象團隊分析，屏東縣預計在26日午後，出現「大雨」等級雨勢，將連續24小時有大雨或豪雨等級降雨，預測24小時累積雨量達最大240毫米，當中屏北、屏南及沿海等區域，將發生短時大雨情形，而在 29日雨勢暫緩機率最高，30日之後預測降雨仍有持續出現可能，此外，山區及恆春地區在這段期間將出現較強陣風。

水利處指出，因應本次豪雨預報，屏東縣各抽水站、水閘門與移動式抽水機都已完成整備作業，發包各區域排水清淤作業、維持水門及抽水站機組正常運作，同時確保各座滯洪池維持滯洪容量等防汛整備，防汛搶險搶修開口契約廠商隨時待命辦理搶險搶修作業。

周春米提醒民眾，本週受到鋒面降雨影響，出外記得攜帶雨具，若非必要請避免前往山區、海邊及水域進行活動，低窪地區慎防積淹水，並預做防範，縣府團隊將持續關注鋒面變化並隨時修正模式狀況，若災害發生或有發生之虞時，將立即開設災害應變中心。