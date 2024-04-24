許多醫院在內部對於病人可能會備註重點事項，以便提醒同事特別注意。一位媽媽今（24）日表示，她帶6歲兒子到衛福部基隆醫院看診，沒想到兒子藥單上的過敏史竟然標註「媽媽是婊子！」，讓根本沒跟醫護人員吵架的她納悶不已，消息曝光後引發熱議。

有民眾24日在處方箋上發現不雅字眼，部立基隆醫院院方晚間發表聲明鄭重致歉，也持續調查不雅字眼的來源。（本報系資料照／張志康基隆傳真）

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，她帶兒子看完醫生要去領藥時，發現到藥單上面的過敏史除了記載兒子的注意事項，還標註了「媽媽是婊子！」，但她不曾跟醫護人員吵架，「覺得應該是複製貼上！」，護理師得知此事後也相當納悶，並向她道歉說對不起。

有民眾24日在處方箋上發現不雅字眼，部立基隆醫院院方晚間發表聲明鄭重致歉，也持續調查不雅字眼的來源。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

24日晚間，部立基隆醫院發出聲明表示，經了解後，已由資訊室請配合的醫療資訊系統廠商協助釐清，確認民眾病歷使用情形及查對異動紀錄。初步調查結果可以確定醫護人員未有鍵入不雅字眼等情事，後續也請廠商調查是否有蛛絲馬跡，院方強調，若查有人員涉案屬實，院方絕無寬貸，必將予以嚴懲、毋枉毋縱。

院方表示，請社工室持續透過電話關懷民眾，對於造成民眾心理不適謹致上萬分的歉意，並請社會大眾勿對此事妄加臆測，恐造成民眾及醫護人員二度傷害。