香港45歲女星楊思琦有高顏值和曼妙身材，曾一舉奪下2001年的香港小姐冠軍，但楊思琦以冠軍港姐身分出道卻沒大紅大紫，近年改當直播主，還曾因讓粉絲付錢私聊惹議；最近有網友發現楊思琦幾乎天天開直播表演，人氣堪比一般網紅，令不少人心疼她得靠這種方式賺錢維生。

楊思琦從香港西進大陸工作後，從女星身分轉型成直播主，有網友注意到她為了賺錢，幾乎每天晚上都熬夜開播，她雖然45歲還是2個孩子的媽，但狀態保養得很好，不輸當年拿到港姐冠軍的時候；網友們很欣賞楊思琦努力賺錢的樣子，卻替她感到可惜，因為她在直播平台的人氣不高，和一些素人網紅差不多。

45歲楊思琦每晚開直播賺錢，有粉絲心疼她很辛苦，但有網友挖出她曾提供付錢私聊服務的黑歷史。（圖／摘自微博）

不過，也有人挖出楊思琦轉型當直播主的黑歷史，才開始直播沒多久，楊思琦還開通「付錢聊天」的服務，限時5分鐘單獨聊天費用竟要人民幣1200元（約新台幣5138元），引起爭議；沒多久楊思琦在輿論壓力下，也關閉私聊的服務。

其實楊思琦以港姐冠軍身分出道即巔峰，更是香港無線台力捧花旦，無奈楊思琦都沒有令觀眾印象深刻的代表作，之後更因續約談不攏，離開老東家，她也少了支撐她的背景；楊思琦在40歲時推出個人寫真集一度引起搶購，人氣卻沒有維持多久，她才決定轉戰直播圈。