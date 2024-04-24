面對開季狀況絕佳的統一獅，味全龍洋投艾璞樂表現威風八面，前5局無安打，直到6局下才被柯育民敲出安打，最後繳出7.1局失2分好投，率隊以11比2勝出，艾璞樂也拿下本季第2勝。

艾璞樂今年改披龍袍首戰就是先發面對獅隊，投5.2局被敲7支安打、失3分（1責失）承擔敗投。今天再次先發面對獅隊，開局雖然就先投出四壞保送，但接下來讓對手15上15下，最後用97球投7.2局，投出5次三振、2次四壞球保送，被敲4支安打、失2分。

陳禹勳僅用7球抓下2出局，中繼0.2局無失分，張景淯9局下登板，雖然1出局後被陳鏞基敲二壘安打、再保送潘傑楷，但他隨後回穩，讓許哲晏敲右外野飛球出局，最後三振掉何恆佑，後援1局無失分。

龍隊此役打線做出微調，李凱威打第2棒6打數5安打、4得分，郭天信3安打、2得分，吉力吉撈．鞏冠今年首次蹲捕，引導投手有功，打擊也有發揮，雙安包含1轟貢獻4打點。

值得一提的是，林智勝在8局上場代打，敲出右外野三壘安打，以 42歲又114天成為最年長擊出三壘打選手，原記錄是林仲秋42歲又7天。