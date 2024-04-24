俄羅斯消息人士表示，烏克蘭再用無人機襲擊俄羅斯煉油廠，包括與烏克蘭東北部接壤的沃羅涅日(Voronezh)、烏克蘭西北部以北的別爾哥羅德(Belgorod)，以及莫斯科西南部的斯摩棱斯克(Smolensk)。儘管華盛頓曾經勸告基輔停止對攻擊莫斯科石油基礎設施。

新聞周刊(NewsWeek)報導， 斯摩棱斯克州州長阿諾欣(Vasily Anokhin)在電報網(Telegram)上稱：「我們地區再次受到烏克蘭無人機的轟炸，敵人刻意打擊燃料和能源設施，市區東部的一個城鎮發生火災。」

他在後來的聲明中說，沒有人員傷亡。

烏克蘭軍情局(SBU)表示，他們動用了神風無人機隊，襲擊斯摩稜斯克地區的兩個油庫。

沃羅涅日州長古謝夫(Aleksandr Gusev)表示，4架無人機在該地區上空被攔截，但仍然至少有兩座建築受損。利佩茨克地區(Lipetsk)長官阿爾塔莫諾夫(Igor Artamonov)表示，烏克蘭「試圖襲擊工業區的基礎設施」。

Smolensk, the oil depot😍

That's what I call perfection🥰



Smolensk, das Öldepot😍

Das nenne ich Perfektion🥰 pic.twitter.com/ng0qMWjrFp — ✚ Oksii ✚ (@Oksii33) April 24, 2024

基輔一直用遠程無人機打擊俄羅斯煉油廠，削弱俄羅斯的石油生產，並希望切斷莫斯科的戰爭資源。俄羅斯石油業雖然受到西方制裁，但在全球市場上，仍佔有重要地位。

今年3月，英國金融時報報道稱，由於擔心全球油價飆升和俄羅斯報復的風險，美國敦促烏克蘭停止對俄羅斯煉油廠的攻擊。

對此，烏克蘭總理凡尼希納(Olha Stefanishyna)上個月表示，俄羅斯煉油廠是烏克蘭的合法軍事目標。