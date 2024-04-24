以色列國防軍24日說，已針對黎巴嫩南部的真主黨40處據點發動空襲。

自從去年10月7日加薩走廊爆發戰火以來，中東局勢持續緊張，以色列與周邊敵對勢力衝突不斷，與北鄰黎巴嫩跨境攻擊未見消退。由伊朗扶植的軍事組織黎巴嫩真主黨（Hezbollah）周二攻擊以色列北部，以色列軍方周三（24日）出動戰機與火炮轟炸黎巴嫩南部與真主黨有關的40處打擊目標，真主黨指揮官有半數已遭殲滅。以色列國防官員還說，以軍就等政府一聲令下發動奪取加薩走廊南端城市拉法。

以色列媒體周二報導，黎巴嫩真主黨宣稱黎巴嫩南部一處村莊當天遭到以色列攻擊，造成一戶人家母女2人死於非命，當晚對以色列北部發射火箭彈報復，以色列多個城鎮警報大響。以色列國防軍（IDF）稱並無人員傷亡，並朝真主黨發射火箭彈的陣地發砲回擊，分別擊斃2名高階指揮官。真主黨承認2名高階指揮官死亡，數小時之後發動報復，以3架自殺無人機襲擊以色列北部、發射數十枚火箭彈，無人機遭以軍攔截，以方並無傷亡。

綜合路透社、阿拉伯電視台報導，台灣時間周三晚間8時許，以色列國防軍說明，「不久之前，我方以戰機、火炮空襲黎巴嫩南部艾塔沙卜（Ayta ash Shab）地區的真主黨軍事基地，打擊目標一共40處」，包括儲存設施、武器、基礎設施。以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）還表示，以軍殲滅了真主黨半數指揮官，另一半則放棄黎南據點躲避以色列攻擊。

#BREAKING Israel army says it has attacked 40 Hezbollah targets in southern Lebanon in the last hours pic.twitter.com/rLcZl4EtxD — Guy Elster (@guyelster) April 24, 2024

黎南真主黨與以色列之間交火頻頻，幾乎與加薩走廊的戰火同時並行。法新社統計，自10月7日以來，黎巴嫩至少380人死亡，大部分是真主黨戰士，平民72人喪生。以色列則稱有士兵11人、平民8人在梨以邊境以色列這一側遇害。

至於巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列在加薩的戰情進展，以色列國防部一名高階官員向路透社表示，以軍已為奪取加薩走廊南端與埃及接壤的邊境城市拉法（Rafah）做足一切必要準備，就等政府批准發起行動。以色列認為拉法是哈瑪斯在加薩的最後一處堡壘。這場戰爭自10月7日爆發以來，已經打了191天。