台體大棒球員21日遭撞插管命危，今(24)日晚間7時許宣告搶救不治。（圖／戴志揚翻攝）

台體大楊姓男學生21日騎機車行經台灣大道四段路口，遭越南籍陳姓移工所駕駛的廂型車闖紅燈撞飛，頭部受重創送醫，救治多日後，今天傍晚宣告不治。校方表示，楊生在校表現優異，尤其在棒球隊有「守護神」之稱，校方將製作畢業證書，於告別式致送楊生告慰在天之靈。

就讀大一的楊男，21日騎機車行經台灣大道四段與工業區一路口時，遭陳姓移工所駕駛廂型車闖紅燈撞擊，陳肇事後逃逸，楊生頭部重創送醫，於加護病房救治多日後，今天傍晚宣告不治。

陳姓移工及梅姓男乘客將肇事車輛棄置惠中路後逃逸，警方查緝於23日逮捕兩人，發現均為越南籍失聯移工，陳因竊盜與詐欺案，遭桃園地檢署發布通緝，警方將他解送歸案。

消息傳出師生悲慟，棒球隊隊友更是痛心、惋惜。台體大表示，楊生在校表現優異，在球隊有「守護神」美稱；家屬曾表示，若楊男不幸發生意外盼校方能頒予畢業證書，校方決定於告別式致送畢業證書，告慰楊生及家屬。