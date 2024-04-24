澎湃新聞報導，2024年中國航太大會24日在湖北武漢開幕。主論壇上，受中國宇航學會和中國航太大會學術委員會委託，中國科學院院士、中國航太科技集團有限公司研究發展部部長王巍發布了2024年宇航領域科學問題和技術難題。

此次發布的科學問題和技術難題共10項，分別是：地外資源利用的重力場效應問題、地外天體介觀尺度動力學問題、太空帶電粒子操控機理與方法、面向載人深空探測的火星二氧化碳原位利用技術、冰巨星探測任務設計與關鍵技術。

月基平方公里射電天文天線陣列建造技術、太空計算中心構建及運行技術、小天體探測與開發的智慧柔性附著技術、航太遙感大模型的產業化應用技術、重複使用火箭複用快速評估驗證技術。

王巍表示，航太科技工作者應自覺肩負起神聖使命和歷史責任，以顛覆性技術和前沿技術發展推動新產業、新動能等新質生產力的發展，加快實現高水準科技自立自強。

此次發布是繼2020年中國航太大會首次發布宇航領域科學問題和技術難題以來的第五次發布活動。

5年來，相關問題研究助推了科研項目的立項與實施，對於布局航太前沿科技發展方向，打造原創技術策源地都具有重要意義。