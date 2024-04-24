女星李麗珍因電影《蜜桃成熟時》成為許多人心目中的女神，她和音樂人許願結婚後育有一個女兒許倚榕，他們婚姻維持4年告吹後，便與女兒相依為命。許倚榕長大後也遺傳女神基因，長得越來越漂亮，默默有不少粉絲；近日許倚榕公開與母親第一次合作拍攝的美照，李麗珍凍齡美貌根本看不出真實年紀。

下個月將迎來母親節，許倚榕今（24）日提早在Instagram發文紀念，她想紀錄與母親李麗珍第一次合影；照片中李麗珍母女都化了精緻妝容，母女分別穿了時尚感十足的西裝和個性風的皮衣，都很專業朝鏡頭擺出自信的模樣；先前許倚榕就曾曝光私下母女照，但此次是兩人第一次正式合作拍照。

一直以來網友都大讚許倚榕越來越漂亮，但這張母女照中的李麗珍顏值神凍齡，已經58歲的她看起來像是40歲，被李麗珍保養功夫嚇到，「李麗珍從年輕到現在都是女神」、「她這樣58歲？不科學啊」、「怎麼能這麼漂亮，太會保養了吧」。

雖然李麗珍生了個漂亮女兒，也有許多品牌邀約或相關人士找她出道，但許倚榕很有自己的想法，幾乎都回絕光，尤其對拍戲沒有太大興趣，不過，她很願意和母親李麗珍一起合作。