憲法法庭23日審理死刑是否違憲案，進行言詞辯論。由於8成民意反對廢死，大法官詹森林反問，大法官不能與民意有衝突？一定要和民意妥協？國民黨立委王鴻薇表示，大法官若强壓民意推廢死，民進黨要背書嗎？如果這群大法官要強推廢死，人民現在就可以宣判民進黨的政治死刑。

王鴻薇24日在臉書粉專貼文表示，憲法法庭23日審理死刑是否違憲案，大法官詹森林在下午的辯論時竟然對法務部問，大法官不能與民意有衝突？一定要和民意妥協？儼然就是一副要跟民意幹到底的態勢，顯然這些大法官眼中，早已傲慢的視國人想法與情感於無物，說藐視民意完全不為過。請問民進黨要為這種大法官背書嗎？總統蔡英文提名這種「菁英份子」，就是要請他來強壓人民情感嗎？

王鴻薇接著指出 ，這個問題，法務部其實早就給了答案，當庭檢察官就舉證，歐洲人權法院認為，要禁止死刑，政治部門需先達成共識；德國聯邦憲法法院也認為，此議題須留給立法部門決定；美國聯邦憲法法院就不用說，當然認為死刑廢除議題是立法部門決定，聲請人提到宣告死刑違憲的國家，都是政治部門達成共識。

王鴻薇批評 ，民進黨強推廢死、藐視民意，放任這種少數「菁英」去壓迫大部分人民，要國人情何以堪？23日的辯論也提到了台南殺警案家屬認為，法律要正視被害人傷痛，對於被告知法玩法、企圖脫罪情形，被害者家屬也質疑精神鑑定制度並不完善，更批廢死辯論「沽名釣譽、政治操作」，所以在台灣反對廢死者的高達8至9成，大法官就是要傲慢成這樣嗎？

王鴻薇不禁表示，如果真的廢死，她要敬告這些法界「菁英」，詹森林就是你們的傲慢縮影，如果這群大法官要強推廢死，人民現在就可以宣判民進黨的政治死刑，這份蔡英文留給賴清德的大禮，賴清德好自為之。